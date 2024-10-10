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Защитник «Пари НН» Магкеев ответил, преодолел ли последствия травм

Защитник «Пари НН» Магкеев ответил, преодолел ли последствия травм
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев высказался о своём физическом состоянии.

«Окончательно ли преодолел последствия травм? Слава богу, преодолел. Не хочу, конечно, каркать. Но надеюсь, что да. Вот в том же кубковом матче с ЦСКА (0:2) я вышел в стартовом составе и мог сыграть дальше — просто тренерский и медицинский штабы посчитали, что 60 минут — это максимум для меня», — приводит слова Магкеева «Известия».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Станислав Магкеев провёл четыре матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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