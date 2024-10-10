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Нобоа: жаль, что сборная России не сыграет в октябре

Нобоа: жаль, что сборная России не сыграет в октябре
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Бывший футболист московского «Динамо» Кристиан Нобоа высказался об октябрьском сборе национальной команды России. Ранее сообщалось, что сбор может быть отменён из-за отсутствия соперника по товарищескому матчу, но команда всё-таки собралась в Новогорске.

«Очень жаль, что сборная Россия не сыграет в эту паузу. Ситуация тяжёлая. Дай бог всё закончится и будет как раньше. И футболисты будут играть за сборную», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела три товарищеских матча.

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