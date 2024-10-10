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Кристиан Нобоа рассказал, за какими командами следит в РПЛ

Кристиан Нобоа рассказал, за какими командами следит в РПЛ
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Эквадорский нападающий Кристиан Нобоа рассказал, за какими командами следит в чемпионате России.

«Конечно, я слежу за РПЛ. Смотрю как играют «Зенит», «Динамо», «Рубин» и «Ростов». Жаль, что сейчас в РПЛ нет «Сочи». Смотрю игры моих команд», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За время выступлений в Российской Премьер-Лиге 39-летний Кристиан Нобоа поиграл за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов», санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи». В составе «Рубина» Нобоа стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), а также выигрывал чемпионат страны, выступая за «Зенит» (2018/2019).

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