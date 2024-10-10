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Италия — Бельгия. Прямая трансляция
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Булыкин: Де Брёйне и Лукаку — лидеры Бельгии, без них Тедеско с Италией будет тяжелее

Булыкин: Де Брёйне и Лукаку — лидеры Бельгии, без них Тедеско с Италией будет тяжелее
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги наций, в котором встретятся сборные Италии и Бельгии. Игра состоится сегодня, 10 октября.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим, насколько будут ощущаться потери Де Брёйне и Лукаку для Бельгии в матче с Италией. Но это лидеры бельгийцев, без них Тедеско будет тяжелее. Интересно, что Бельгия противопоставит итальянцам, которые находятся на ходу. Когда результатов у сборной нет, то начинаются разговоры про тренера. У Бельгии не совсем получается достигать результата, хотя сборная постоянно старается побеждать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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