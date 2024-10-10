«Тяжело перестраиваться». Защитник «Пари НН» Магкеев — о борьбе за выживание в РПЛ

Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев высказался о том, каково перестраиваться для борьбы за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Тяжело перестраиваться. Я понимаю, что тебе нужно выигрывать матчи у своих конкурентов. Но это тяжело даётся. И я в принципе не хочу перестраиваться — хочу сохранить свой менталитет игрока, борющегося за самые высокие места. Сохранить его в любом клубе.

Можно ли с «Пари НН» решать более серьёзные задачи? Нужно время и терпение. Надо работать. Такое сделать можно в любой команде. Но пока тяжело», — приводит слова Магкеева «Известия».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Станислав Магкеев провёл четыре матча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.