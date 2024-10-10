«Манчестер Сити» нацелился на молодую звезду из МЛС

Защитник «Нью-Йорк Сити» Кристиан Макфарлейн может продолжить карьеру в чемпионате Англии. На 17-летнего защитника нацелился «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо в соцсетях.

Отмечается, что команда Гвардиолы готова подписать новичка из МЛС в зимнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки не уточняется.

Интересно, что Макфарлейн имеет двойное гражданство — США и Англии. Кристиан ещё не сделал выбор ни в чью пользу — он может выступать за любую их этих национальных команд. На молодёжном уровне защитник представлял обе страны, но пока не определился со своим международным будущим на взрослом уровне.