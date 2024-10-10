Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» нацелился на молодую звезду из МЛС

«Манчестер Сити» нацелился на молодую звезду из МЛС
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Сити» Кристиан Макфарлейн может продолжить карьеру в чемпионате Англии. На 17-летнего защитника нацелился «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо в соцсетях.

Отмечается, что команда Гвардиолы готова подписать новичка из МЛС в зимнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки не уточняется.

Интересно, что Макфарлейн имеет двойное гражданство — США и Англии. Кристиан ещё не сделал выбор ни в чью пользу — он может выступать за любую их этих национальных команд. На молодёжном уровне защитник представлял обе страны, но пока не определился со своим международным будущим на взрослом уровне.

Материалы по теме
Холанд прокомментировал своё грубое поведение в матче «Манчестер Сити» и «Арсенала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android