Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины Алиева

МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины Алиева
Аудио-версия:
Комментарии

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило в розыск бывшего футболиста сборной Украины Александра Алиева. Ранее спортсмен неоднократно негативно высказывался в адрес России, призывал украинцев к преступлениям против россиян и говорил много других провокационных вещей.

«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска, без упоминания конкретной статьи.

Ранее СК РФ обвинял Алиева в призывах к террористической деятельности по отношению к России. В частности, он размещал в соцсетях ролик, где призывал устроить хаос в Курской области для мирных жителей.

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское «Динамо». В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского «Анжи», через год украинец клуб покинул. В составе «Динамо» Киев Александр Алиев дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Александр Самедов высказался об Алиеве, призывавшем к насилию в отношении жителей РФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android