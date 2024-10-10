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Глебов считает, что про Карпина можно снять такой же фильм, как про Черенкова

Глебов считает, что про Карпина можно снять такой же фильм, как про Черенкова
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Хавбек «Ростова» Данил Глебов рассказал, что ему понравился фильм «Федя. Народный футболист», а также заявил, что такое же кино можно снять и о главном тренере ростовской и национальной команд Валерии Карпине.

— Как вам фильм?
— Супер! На одном дыхании посмотрели, просто топ! Всем советую.

— Жизнь футболистов показана достоверно?
— Всё про нас. У всех разные проблемы, но глобально — да.

— Про кого из «Ростова» можно снять такое же кино?
— Про Валерия Георгиевича (Карпина), — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, который пройдёт с 7 по 15 октября, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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