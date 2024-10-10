Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил, почему голосовал за Галактионова при выборе лучшего тренера сентября

Радимов объяснил, почему голосовал за Галактионова при выборе лучшего тренера сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Владислав Радимов рассказал, почему голосовал за Михаила Галактионова при выборе лучшего тренера чемпионата России в сентябре. Тренером месяца был признан Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар».

«Команда идёт на втором месте, и можно было признать лучшим Мусаева, но, думаю, его время ещё придёт. По Галактионову, если говорить применительно к сентябрю – его команда очень здорово провела этот месяц. Когда надо, команда действует в позиционной атаке, вскрывает оборону соперника – со слабыми соперниками играет так, как и должен смотреться лидер. Также здорово выглядит с командами сильнее, знает, как и где действовать. Против «Спартака» был просто показательный матч: использовали все слабые стороны соперника, сыграли на своих сильных качествах и уверенно победили», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android