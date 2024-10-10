Радимов объяснил, почему голосовал за Галактионова при выборе лучшего тренера сентября

Бывший футболист Владислав Радимов рассказал, почему голосовал за Михаила Галактионова при выборе лучшего тренера чемпионата России в сентябре. Тренером месяца был признан Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар».

«Команда идёт на втором месте, и можно было признать лучшим Мусаева, но, думаю, его время ещё придёт. По Галактионову, если говорить применительно к сентябрю – его команда очень здорово провела этот месяц. Когда надо, команда действует в позиционной атаке, вскрывает оборону соперника – со слабыми соперниками играет так, как и должен смотреться лидер. Также здорово выглядит с командами сильнее, знает, как и где действовать. Против «Спартака» был просто показательный матч: использовали все слабые стороны соперника, сыграли на своих сильных качествах и уверенно победили», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.