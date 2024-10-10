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Полузащитник «Зенита» Ерохин высказался о предстоящем товарищеском матче с «Войводиной»

Полузащитник «Зенита» Ерохин высказался о предстоящем товарищеском матче с «Войводиной»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от товарищеского матча с сербской «Войводиной». Встреча состоится в субботу, 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Войводина» — одна из ведущих команд Сербии. В прошлом году они попали в Лигу Европы. Всегда играют в атаку, агрессивно. В этом сезоне у них плотный график, поэтому есть небольшие трудности. Матч будет полезен и для нас, и для них. Хотим, чтобы эта игра была интересна для наших болельщиков, чтобы они пришли и поддержали нас. Ждём хорошей игры», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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