Полузащитник «Зенита» Ерохин высказался о предстоящем товарищеском матче с «Войводиной»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от товарищеского матча с сербской «Войводиной». Встреча состоится в субботу, 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Войводина» — одна из ведущих команд Сербии. В прошлом году они попали в Лигу Европы. Всегда играют в атаку, агрессивно. В этом сезоне у них плотный график, поэтому есть небольшие трудности. Матч будет полезен и для нас, и для них. Хотим, чтобы эта игра была интересна для наших болельщиков, чтобы они пришли и поддержали нас. Ждём хорошей игры», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.