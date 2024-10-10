Полузащитник «Зенита» Ерохин: матч с «Войводиной» будет уровня Лиги конференций

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча состоится в субботу, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Матч с «Войводиной» будет уровня Лиги конференций. Особенно с учётом, что мы играем на нашем стадионе при поддержке наших болельщиков. Игра должна быть интересной благодаря антуражу и атакующему стилю игры команд. Естественно, будет накал борьбы. Никто не будет хотеть уступать. В таком дружеском матче все будут играть на победу», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.