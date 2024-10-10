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Тренер «Зенита» Семак: возможно, сборники сыграют какое-то время в матче с «Войводиной»

Тренер «Зенита» Семак: возможно, сборники сыграют какое-то время в матче с «Войводиной»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Войводиной». Встреча состоится в субботу, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Подготовка к товарищескому матчу с «Войводиной» проходит как обычно. Несколько дней отдохнули, но собрались и готовимся к матчу. Сборники сегодня вечером прибудут в Санкт-Петербург и завтра уже будут тренироваться вместе с командой. Посмотрим, возможно, сыграют в следующем матче какое-то время. В зависимости от того, какой у нас будет режим подготовки. Думаю, большинство сыграет по 45 минут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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