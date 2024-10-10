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Булыкин: с тренерами в «Пари НН» было что-то непонятное, при Гончаренко будет стабильность

Булыкин: с тренерами в «Пари НН» было что-то непонятное, при Гончаренко будет стабильность
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Известный экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Пари НН».

«Гончаренко — тренер, который знает чемпионат России и может принести пользу команде. В Нижнем Новгороде происходило что-то непонятное с тренерами. При Гончаренко есть возможность наладить стабильность, игру и атмосферу вокруг команды. Надеюсь, что у него всё получится и руководство не будет менять тренера после конца сезона. Но всё зависит от результатов. Хотелось, чтобы «Пари НН» показывал хорошую и стабильную игру, ведь команда находится в хорошем регионе и имеет отличный стадион», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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