Тренер «Зенита» Семак: мы не можем повлиять на вызов наших легионеров в сборные

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что легионеров из стана сине-бело-голубых не вызывают в сборные своих стран. По словам специалиста, «Зенит» не может на это повлиять.

«Бразильцы и раньше не вызывались в сборную. Барриос и Кассьерра не вызываются сейчас. Мы не можем на это повлиять. Они выполняют свою работу, хотят попасть в национальную команду, но пока попадают только в расширенный список, а не в окончательный. Вызов в сборную — это эмоциональный подъём для каждого игрока. Мы это понимаем, спокойно относимся к вызовам», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.