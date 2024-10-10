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Семак: если увидим, что Сандрачук готов выигрывать конкуренцию, рады будем видеть у нас

Семак: если увидим, что Сандрачук готов выигрывать конкуренцию, рады будем видеть у нас
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе защитника Александра Сандрачука из «Динамо» Махачкала.

«Сандрачук проходил с нами сборы. Он хороший игрок с хорошим потенциалом. Мы его рекомендовали в «Динамо» Махачкала. Очень жаль, что он получил такую серьёзную травму. Но это спортивная жизнь, никуда не деться от этого. Дай бог ему сил. Желаю быстрее восстановиться. Если мы увидим, что Александр готов выигрывать конкуренцию в нашей команде, будем только рады видеть его у нас. Его и других наших воспитанников», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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