Защитник «Ливерпуля» Цимикас: для меня Трент — номер один

Греческий защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Константинос Цимикас высказался о футболисте «красных» и сборной Англии Тренте Александер-Арнольде.

«Трент из тех, кто хочет играть всегда. Он постоянно выкладывается по полной. Его статистика в «Ливерпуле» говорит сама за себя. Что касается моего мнения, то он его знает. Для меня Трент — номер один на своей позиции», — приводит слова Цимикаса британское онлайн-издание Independent.

Александер-Арнольд — воспитанник академии «Ливерпуля». Его действующий контракт с мерсисайдским клубом истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что в услугах Трента заинтересован мадридский «Реал».