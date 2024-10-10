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Тренер «Зенита» Сергей Семак: «Локомотив» — сюрприз со знаком плюс

Тренер «Зенита» Сергей Семак: «Локомотив» — сюрприз со знаком плюс
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о московском «Локомотиве». Железнодорожники по состоянию на сегодняшний день занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям. «Зенит» — третий, у сине-бело-голубых на одно очко меньше, чем у «Краснодара» и «Локомотива».

«Краснодар» в этом сезоне не удивляет. А «Локомотив» — сюрприз со знаком плюс. Команда много забивает и использует качества своих игроков. У них много перспективных футболистов с российским паспортом, которые набираются опыта. Молодцы. Здесь нечего добавить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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