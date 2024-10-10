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Тренер «Зенита» Семак: будем готовиться к зимнему окну, всё время нужно вносить коррективы

Тренер «Зенита» Семак: будем готовиться к зимнему окну, всё время нужно вносить коррективы
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Конечно, всегда есть определённые цели и задачи. Что-то получается делать, что-то нет. Не бывает такого, что получается всё, что хочется. Как правило, ты делаешь половину работы, чуть больше того, что хотелось бы. По ходу меняется ситуация: не получается в одном месте, получается в другом, и ты по ходу трансферного окна меняешь направление. Сейчас будем готовиться к зимнему окну.

Этот процесс безостановочный и необратимый. Всё время нужно вносить коррективы. Мы понимали и понимаем, какие у нас есть вопросы. Донесли их до руководства. Будем работать и смотреть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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