Семак: у Караваева есть определённые проблемы, которые не позволяют ему тренироваться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии Вячеслава Караваева и Густаво Мантуана. Он оценил шансы футболистов, которые восстанавливаются после травм, сыграть в ближайших матчах.

«В подготовке к той или иной игре мы отталкиваемся от соперника, от состояния наших игроков. На сегодняшний день у Славы Караваева есть определённые проблемы, которые не позволяют ему тренироваться. К сожалению, периодически ему требуется отдых, чтобы подлечивать те проблемки, которые у него есть. По совокупности причин мы посчитали, что Мантуан был в лучших кондициях, чтобы играть в стартовом составе. Посмотрим, что будет в следующей игре. И у Славы, и у Мантуана абсолютно одинаковые шансы, чтобы играть в стартовом составе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.