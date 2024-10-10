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Генич: Мурад Мусаев, безусловно, заслуживает звание тренера месяца

Генич: Мурад Мусаев, безусловно, заслуживает звание тренера месяца
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Российский комментатор Константин Генич объяснил, почему голосовал за Мурада Мусаева при выборе лучшего тренера Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Без осечек «Краснодар» прошёл весь сентябрь: хороший матч с «Акроном» в Самаре, победа над неуступчивым и очень неудобным «Ростовом» и венец – яркая, закономерная победа над «Зенитом», ещё и во многом тренерская. И изменения по ходу матча, и готовность команды в сентябре – это всё тренерская работа, как и, например, блестящая реинкарнация Ленини в центре поля. Поэтому Мурад Олегович, ещё и переигравший Галактионова ранее в очном матче, безусловно, заслуживает звание тренера месяца», — приводит слова Генича официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

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