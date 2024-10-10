Тренер «Зенита» Семак: на этот сезон у нас нет игроков, которые на карандаше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферной политике сине-бело-голубых.

«На этот сезон у нас нет игроков, которые на карандаше. Что касается ближайшей перспективы: есть талантливые игроки, которые играют в молодёжке. Посмотрим, как они будут прогрессировать. Есть очень важный момент перехода из юношеского футбола во взрослый, кто насколько быстро адаптируется. По вопросу ротации: в первую очередь мы отталкиваемся от наших задач. У нас достаточное количество игроков ввиду того, что и сборная не играет, и вызвали немного наших футболистов. Думаем, кого можем позвать на товарищеский матч. Возможно, одного-двух, не более, потому что сейчас достаточный состав по количеству футболистов.

В этом отношении международный матч с хорошей командой идёт в плюс и в нынешней ситуации, и для понимания, в какую сторону нам двигаться. Поэтому появление молодёжи маловероятно. Но в той же Алма-Ате мы брали ребят, дали им возможность сыграть, чтобы на них посмотрели и чтобы они поняли, каково играть с главной командой. Будут выигрывать конкуренцию, будут играть. Всё дело в их руках, ногах и головах», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.