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Тренер «Зенита» Семак: у нас были хорошие и неплохие матчи, связано с травмой Глушенкова

Тренер «Зенита» Семак: у нас были хорошие и неплохие матчи, связано с травмой Глушенкова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о влиянии травмы Максима Глушенкова на игру сине-бело-голубых. По его словам, из-за повреждения лидера атаки «Зениту» пришлось перестроить игровую модель. Напомним, Глушенков получил уже вторую травму подряд. Его восстановление займёт около месяца.

«Мы идём в своём графике. Считаю, что вполне неплохо. Что касается качества игры, то были хорошие и неплохие матчи. Прежде всего это связано с травмой Глушенкова. В начале сезона мы хотели играть иначе, после травмы Максима нам пришлось игру изменить. В любом случае вся борьба ещё впереди», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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