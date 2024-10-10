Дмитрий Булыкин: вряд ли у Черчесова что-то получится сделать со сборной Австрии

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Лиги наций Австрия — Казахстан. Встреча состоится сегодня, 10 октября.

«Вряд ли у Черчесова что-то получится сделать со сборной Австрии Рангника. Австрийцы всегда играют неплохо, а также хорошо выступают на чемпионате Европы. Поэтому Австрия победит в этом матче с хорошим счётом.

У Адиева неплохо получалось с Казахстаном, ведь он достигал хороших результатов. Черчесову нужно очень постараться, чтобы выступить лучше. В предстоящем матче будет очередная проверка. С Норвегией получилось — казахстанцам удалось остановить Холанда», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.