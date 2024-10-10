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Семак: у нас нет спада перед паузой для сборных, но есть моменты, которые нужно менять

Семак: у нас нет спада перед паузой для сборных, но есть моменты, которые нужно менять
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды. Он не считает, что у сине-бело-голубых наметился спад.

«Не вижу никакого спада перед паузой для сборных. Есть определённые моменты, которые надо менять: структуру игры, улучшение позиционной игры. Если мы говорим о игре и результате: с тем же «Оренбургом» все рекорды по xG и угловым перебили. Вопрос только в том, что забили мало. Если бы забили три-четыре мяча, все бы говорили, что здорово сыграли. Не нужно отталкиваться исключительно от результата. Мы понимаем, что это был далеко не идеальный матч, но в то же время это была абсолютно уверенная по игре победа.

Что касается матча с «Краснодаром»: это выездная игра против тяжёлого соперника. Она могла сложиться по-разному. На поражение мы этот матч не наиграли, но в футболе выигрывает тот, кто забивает. Мы не смогли забить, ошиблись, пропустили и проиграли. Ничего страшного, будем двигаться дальше. Вы забыли матч с «Акроном», который мы нормально сыграли и по качеству, и по результатам. Я не вижу никакой тенденции, что мы перед сборными проседаем. Что касается набора очков, здесь баланс нормальный. Что касается качества, есть куда стремиться. Это связано и с адаптацией того же Лусиано, и с травмой Глушенкова, и с не лучшим состоянием некоторых лидеров. Комплекс причин, который мешает нам по качеству игры выглядеть чуть лучше. Но в течение сезона эти матчи выйдут в определённый баланс. Это касается не только «Зенита». Будем работать и надеяться, что наш труд будет оценён справедливым результатом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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