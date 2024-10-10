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Александр Мостовой: Черчесову будет тяжело в сборной Казахстана, но он знал, на что шёл

Александр Мостовой: Черчесову будет тяжело в сборной Казахстана, но он знал, на что шёл
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о главном тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове.

«Сборная Казахстана в отборе на Евро феерила, и все радовались этому. Я говорил: «Успокойтесь, они всё равно не выйдут». По итогу не вышли. Сейчас назначали Черчесова и думают, что он пришёл и всё поменяет. Но от перестановки тренеров ничего не меняется. Станиславу хочется пожелать удачи. Ему будет тяжело, но он знал, на что шёл. Другое дело, что Австрия сильнее Казахстана, но не всегда сильный соперник может обыграть слабого. Нужно надеяться на это, а также продержаться и потерпеть. А там уже как получится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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