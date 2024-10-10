Губернатор Нижегородской области рассказал о встрече с новым тренером «Пари НН» Гончаренко

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о встрече с новым главным тренером «Пари Нижний Новгород» Виктором Гончаренко.

Фото: Телеграм-канал Глеба Никитина

«Встретился с новым главным тренером нашего футбольного клуба «Пари НН» Виктором Гончаренко и профильным зампредом Максимом Гафуровым. Виктор Михайлович – опытный тренер, который давно работает в российском футболе и умеет выстраивать игру команды. Обсудили наши планы и задачи – и игроки, и тренерский штаб, и болельщики сейчас очень мотивированы. Поэтому рассчитываем на интересный футбол и, конечно, на хороший результат. Верим в команду!» — написал Никитин в телеграм-канале.