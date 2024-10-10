Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Де Брёйне и Лукаку не травмированы, происходят разногласия с Тедеско

Мостовой: Де Брёйне и Лукаку не травмированы, происходят разногласия с Тедеско
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги наций Италия — Бельгия. Игра состоится сегодня, 10 октября.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не сказал бы, что у Бельгии нет шансов в матче с Италией. У бельгийцев хорошая команда, но возвращаюсь к тому, о чём говорил перед последним чемпионатом Европы. Там Бельгия была с хорошей командой, но провалилась с человеком, который был во главе. Бельгийцы не учли эти ошибки. Не взять Куртуа на крупный турнир — это безобразие со стороны Тедеско. По некоторым инсайдам мы понимаем, что Де Брёйне и Лукаку не травмированы, а происходят какие-то разногласия с Тедеско. Это чувствовалось ещё на чемпионате Европы. Это говорит о том, что у Тедеско нет футбольного прошлого, поэтому ему тяжело ладить. Но это аукнется Тедеско, хотя пока молодой, то проскакивает.

Бельгия — хорошая команда, имеющая футболистов, способных заменить лидеров. Но не будем раньше времени хвалить Италию. Они тоже были на ходу на чемпионате Европы и раньше всех поехали домой. Поэтому не сказал бы, что Италия — фаворит в предстоящем матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Лига наций УЕФА, НХЛ, КХЛ, теннис и предсезонка НБА
Топ-матчи четверга: Лига наций УЕФА, НХЛ, КХЛ, теннис и предсезонка НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android