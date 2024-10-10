Мостовой: Де Брёйне и Лукаку не травмированы, происходят разногласия с Тедеско

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги наций Италия — Бельгия. Игра состоится сегодня, 10 октября.

«Не сказал бы, что у Бельгии нет шансов в матче с Италией. У бельгийцев хорошая команда, но возвращаюсь к тому, о чём говорил перед последним чемпионатом Европы. Там Бельгия была с хорошей командой, но провалилась с человеком, который был во главе. Бельгийцы не учли эти ошибки. Не взять Куртуа на крупный турнир — это безобразие со стороны Тедеско. По некоторым инсайдам мы понимаем, что Де Брёйне и Лукаку не травмированы, а происходят какие-то разногласия с Тедеско. Это чувствовалось ещё на чемпионате Европы. Это говорит о том, что у Тедеско нет футбольного прошлого, поэтому ему тяжело ладить. Но это аукнется Тедеско, хотя пока молодой, то проскакивает.

Бельгия — хорошая команда, имеющая футболистов, способных заменить лидеров. Но не будем раньше времени хвалить Италию. Они тоже были на ходу на чемпионате Европы и раньше всех поехали домой. Поэтому не сказал бы, что Италия — фаворит в предстоящем матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.