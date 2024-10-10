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Григорян — о Мусаеве в «Краснодаре»: прогнозы экспертов в начале сезона провалились вдрызг

Григорян — о Мусаеве в «Краснодаре»: прогнозы экспертов в начале сезона провалились вдрызг
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Российский тренер Александр Григорян высказался о признании Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером сентября в Российской Премьер-Лиге. Григорян отметил, что скептические прогнозы экспертов в отношении Мусаеве «провалились».

«Лучший тренер – однозначно Мусаев, хотя серьёзным конкурентом был Галактионов. Оба – наши молодые тренеры, ещё и почти одногодки. Выбрал Мусаева по простой причине: во-первых, победа над «Зенитом», убедительная и уверенная, а во-вторых, все прогнозы экспертов в начале сезона провалились вдрызг под целенаправленным, волевым, уверенным шагом Мусаева в плане построения игры своей команды», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

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