«Надеюсь, что борьба за золото возможна». Магкеев — о «Локомотиве»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев, ранее выступавший за московский «Локомотив», оценил перспективы железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России.

«Слежу ли за «Локомотивом» в нынешнем сезоне? Конечно, слежу. Я общаюсь с парнями из команды. Они молодцы — хорошо начали сезон. У них идёт игра, они бегут и забивают. Рад за них. И переживаю за них. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе.

Может ли «Локомотив» побороться за чемпионство в этом сезоне? На дистанции это, конечно, тяжело. Но знаю, что «Локомотив» к каждой игре подходит как к последней. Поэтому надеюсь, что борьба за золото возможна», — приводят слова Магкеева «Известия».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 27 очков. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на выезде встретится с подмосковными «Химками» 19 октября. Начало матча — в 16:30 мск.