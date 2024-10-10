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Аршавин аргументировал, почему выбрал Мусаева лучшим тренером РПЛ в сентябре

Аршавин аргументировал, почему выбрал Мусаева лучшим тренером РПЛ в сентябре
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин аргументировал, почему проголосовал за Мурада Мусаева из «Краснодара» при выборе лучшего тренера чемпионата России в сентябре.

«Прошёл месяц наравне с Галактионовым, но отдам предпочтение Мусаеву – всё-таки редко кому удаётся выиграть у «Зенита», а у «Краснодара» в сентябре это получилось», — приводит слова Андрея Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

В прошлом месяце Мусаев во главе «Краснодара» провёл три матча и набрал максимально возможное количество очков — девять. «Быки» под руководством специалиста вышли на первое место в турнирной таблице.

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