Мостовой: в РПЛ круговорот тренеров. Сегодня ты главный, а завтра все проходят мимо

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Последние два-три года в нашем чемпионате идёт круговорот тренеров. Бессмысленно говорить о назначении Гончаренко в «Пари НН». Какая разница? Сегодня ты главный тренер и к тебе все бегут, а завтра тебя убирают и все проходят мимо тебя», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 9 октября, «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.