Ещенко: матч сборных России и Медиалиги никому не будет интересен

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об отсутствии у национальной команды России соперников по товарищеским матчам во время октябрьского сбора.

«Все прекрасно понимают, что поиск спарринг-партнёра сейчас проблема. Но собираться сборной в любом случае нужно. Собрались, потренировались, в этом нет ничего страшного. Медиалига хочет матч со сборной России? В чём смысл играть с медийными людьми? Чтобы что? Для чего такой матч? Да, они могут просить всё что угодно (смеётся). Это же Медиалига, а не профессиональная команда. Такой матч никому не будет интересен», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.