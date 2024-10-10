Тетрадзе: отсутствие Де Брёйне, Лукаку и Куртуа — большая проблема для Бельгии и Тедеско

Российский тренер Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги наций, в котором встретятся сборные Италии и Бельгии. Игра состоится сегодня, 10 октября.

«Отсутствие Де Брёйне, Лукаку и Куртуа — большая проблема для Бельгии и Тедеско, ведь это большая сила. Нельзя сказать, что у бельгийцев нет шансов в матче с Италией. У обеих сборных одинаковые шансы на победу. Зато у других футболистов Бельгии есть шанс показать себя и доказать, что они заслуживают играть в старте. После поражения от Франции бельгийцы серьёзно настроятся на Италию», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.