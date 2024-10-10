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Италия — Бельгия. Прямая трансляция
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Тетрадзе: отсутствие Де Брёйне, Лукаку и Куртуа — большая проблема для Бельгии и Тедеско

Тетрадзе: отсутствие Де Брёйне, Лукаку и Куртуа — большая проблема для Бельгии и Тедеско
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Российский тренер Омари Тетрадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги наций, в котором встретятся сборные Италии и Бельгии. Игра состоится сегодня, 10 октября.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отсутствие Де Брёйне, Лукаку и Куртуа — большая проблема для Бельгии и Тедеско, ведь это большая сила. Нельзя сказать, что у бельгийцев нет шансов в матче с Италией. У обеих сборных одинаковые шансы на победу. Зато у других футболистов Бельгии есть шанс показать себя и доказать, что они заслуживают играть в старте. После поражения от Франции бельгийцы серьёзно настроятся на Италию», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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