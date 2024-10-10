Тренер «Оренбурга» Слишкович назвал задачу команды на сезон-2024/2025

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Слишкович огласил задачу команды на текущий сезон.

— Задача команды — остаться в РПЛ?

— Знаете, легче поменять тренера, чем 13 игроков. Прошла треть чемпионата, это не два‑три тура. Но наша задача — остаться в РПЛ, конечно, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» 6 октября. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах.