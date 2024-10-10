Чемпион Европы среди юношей Буранов объяснил, почему завершил карьеру в 27 лет

Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года Данила Буранов объяснил, почему завершил карьеру в 27 лет.

«В июне у меня закончился контракт со «Спартаком» из Костромы. У тренерского штаба было своё видение — искали более сильных ребят, поэтому мы разошлись. Потом был вариант с «Волгарём» из Первой лиги. Переговоры шли две-три недели, у нас была договорённость, и я их устраивал, однако не сошлись по финансам — не устроили те условия, которые были озвучены. После этого решил больше не мотаться по стране, но начал искать себя в чём-то другом, в более перспективном направлении, которым можно заниматься даже после завершения карьеры. Ведь чем раньше начну, тем легче будет в жизни. Поэтому приостановил карьеру.

Не было такого, что закончил и не знаю, что делать в этой жизни. Морально готовился к этому ещё до Костромы, когда у меня была пауза. Понимал, что рано или поздно карьера футболиста закончится. Не видел смысла играть во Второй лиге за 30-50 тысяч рублей. В 30-40 лет нужно уже чем-то другим заниматься. В ноябре я неофициально стал спортивным директором «Спартака» из Костромы, а после Нового года — уже официально», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.