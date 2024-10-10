Чемпион Европы среди юношей Буранов включил Карпина в топ-3 лучших тренеров в карьере

Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года Данила Буранов назвал тройку лучших тренеров в своей профессиональной карьере. Он выделил Дмитрия Хомуху, Валерия Карпина и Владислава Радимова.

«Одного лучшего тренера нет, их несколько. Тройка лучших — Хомуха, Карпин и Радимов. Мне очень понравилось работать с Радимовым в «Зените-2». Они очень похожи с Карпиным — у обоих испанская школа, поэтому мыслят в одном направлении.

У Владислава Николаевича я получал исключительное удовольствие от всего: от тренировочного процесса, игр, атмосферы и коллектива», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.