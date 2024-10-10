Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион Европы среди юношей Буранов включил Карпина в топ-3 лучших тренеров в карьере

Чемпион Европы среди юношей Буранов включил Карпина в топ-3 лучших тренеров в карьере
Комментарии

Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года Данила Буранов назвал тройку лучших тренеров в своей профессиональной карьере. Он выделил Дмитрия Хомуху, Валерия Карпина и Владислава Радимова.

«Одного лучшего тренера нет, их несколько. Тройка лучших — Хомуха, Карпин и Радимов. Мне очень понравилось работать с Радимовым в «Зените-2». Они очень похожи с Карпиным — у обоих испанская школа, поэтому мыслят в одном направлении.

У Владислава Николаевича я получал исключительное удовольствие от всего: от тренировочного процесса, игр, атмосферы и коллектива», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android