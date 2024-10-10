Тетрадзе: сборная Казахстана при Черчесове будет командой, борющейся за выход на турниры

Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о главном тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове.

«Сборная Казахстана уже на протяжении нескольких лет не показывает результативной игры. У команды есть проблема в атакующих и оборонительных звеньях, раз она не забивает и много пропускает. Но чтобы создать боеспособный коллектив и сыграть на таком уровне, Черчесову нужно дать время. У меня не вызывает сомнений, что он сможет справиться, если ему дадут время. Сборная Казахстана при Черчесове будет командой, которая будет бороться за выход на крупные турниры. Но на сегодняшний день Казахстан по игре уступает многим сборным.

Адиев поднял бы высоко планку, если сборная Казахстана вышла бы на чемпионат Европы. Адиев провёл плодотворную работу, но, чтобы выйти на турнир, нужные другие силы. Не надо всё валить на тренера, ведь в сборных всё исходит от игроков. Всё-таки футболисты играют и показывают результат», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.