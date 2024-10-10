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Криштиану Роналду обратился к Надалю после его решения завершить карьеру

Криштиану Роналду обратился к Надалю после его решения завершить карьеру
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Рафа, какая невероятная карьера у тебя была! Твоя преданность, страсть и невероятный талант вдохновляют миллионы людей по всему миру. Для меня было честью стать свидетелем твоего пути и иметь возможность называть тебя своим другом. Поздравляю с потрясающей карьерой! Наслаждайся заслуженным отдыхом», — написал Роналду в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 10 октября, Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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