Чемпион Европы среди юношей Буранов: мы варимся в своём котле — не с кем себя сравнить

Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года Данила Буранов высказался об уровне российского футбола. По его словам, сейчас уменьшилось количество высококлассных футболистов. Российский футбол «варится в своём котле».

«Футбол зависит от исполнителей. Раньше в российском футболе было больше игроков экстра-класса. Сейчас их меньше. Нет еврокубков и международных матчей. Мы варимся в своём котле, поэтому не с кем себя сравнить», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.