Данила Буранов: в «золотой» сборной России Головин не был на голову сильнее всех

Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года Данила Буранов ответил, выделялся ли Александр Головин в той самой «золотой» сборной России. По его словам, нынешний полузащитник «Монако» тогда не был на голову сильнее остальных игроков.

«Саша Головин не был на голову сильнее всех, но было видно, что у него есть все качества, чтобы стать футболистом высокого уровня. Сегодня его смело можно назвать лучшим российским футболистом: стал капитаном «Монако», шестой год играет в Европе и улучшает свою статистику», — сказал Данила Буранов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.