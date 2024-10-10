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Данила Буранов: если ты когда-то побывал спартаковцем, это ощущение с тобой навсегда

Данила Буранов: если ты когда-то побывал спартаковцем, это ощущение с тобой навсегда
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Спортивный директор и экс-игрок костромского «Спартака» Данила Буранов, прошедший молодёжку московского «Спартака», поделился воспоминаниями о своём пребывании в стане красно-белых.

— В РПЛ есть команда, за которую болеешь?
— «Спартак» ближе, ведь там был в молодёжке и дубле. До сих пор оттуда есть хорошие знакомые. Если ты когда-то побывал спартаковцем, это ощущение с тобой навсегда.

— Мечтаешь и в этом «Спартаке» поработать?
— Поживём — увидим. Но «Спартак» — это первый клуб по количеству болельщиков. Нужно иметь имя и статус, чтобы попасть туда. Можно мечтать, но лучше объективно и трезво смотреть на вещи, — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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