Данила Буранов: если ты когда-то побывал спартаковцем, это ощущение с тобой навсегда

Спортивный директор и экс-игрок костромского «Спартака» Данила Буранов, прошедший молодёжку московского «Спартака», поделился воспоминаниями о своём пребывании в стане красно-белых.

— В РПЛ есть команда, за которую болеешь?

— «Спартак» ближе, ведь там был в молодёжке и дубле. До сих пор оттуда есть хорошие знакомые. Если ты когда-то побывал спартаковцем, это ощущение с тобой навсегда.

— Мечтаешь и в этом «Спартаке» поработать?

— Поживём — увидим. Но «Спартак» — это первый клуб по количеству болельщиков. Нужно иметь имя и статус, чтобы попасть туда. Можно мечтать, но лучше объективно и трезво смотреть на вещи, — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.