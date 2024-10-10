Буранов: даже в РПЛ мало у кого есть такие условия, как в костромском «Спартаке»!

Спортивный директор и экс-игрок костромского «Спартака» Данила Буранов порекомендовал молодым игрокам из РПЛ уезжать в аренду в клубы Второй лиги.

«Очень тяжело вытащить молодого дублёра из РПЛ в аренду. Молодые ребята находятся в первой команде и получают некоторое время. Взять и всё поменять, придя во Вторую лигу, решаются единицы. Один из примеров — Шайхутдинов в ульяновской «Волге». В ЦСКА есть Акинфеев и Тороп, и Владимир понимает, что он третий вратарь, который не играет и варится в молодёжке. В такой ситуации логично уйти во Вторую лигу, чтобы набраться опыта. Когда ты второй, как Тороп, смысла уходить нет.

Молодые часто говорят: «Я не поеду туда. Зачем это нужно?» Но проходит время, и эти же футболисты смотрят на результаты и условия костромского «Спартака» и сами звонят и просятся в клуб. У нас преимущество большого города, поэтому многие хотят сюда попасть. Также у нас большая база и инфраструктура, которая улучшается. Даже в РПЛ мало у кого есть такие условия», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.