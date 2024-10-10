Омари Тетрадзе: назначение Гончаренко встряхнёт футболистов «Пари НН»

Российский специалист Омари Тетрадзе высказался о главном тренере «Пари НН» Викторе Гончаренко.

«Мы хорошо знаем работу Гончаренко по ЦСКА, «Краснодару» и «Уралу». Это опытный и квалифицированный тренер. Я желаю ему удачи с новой командой. С теми футболистами, которые есть в «Пари НН», результат должен был быть лучше. Но результата нет, и судьба тренерской работы — увольнение. Уже время покажет, пойдёт ли на пользу назначение Гончаренко. Когда он подписывал контракт с «Пари НН», то всё равно держал мысли, что его могут уволить. Всё зависит от результата. Назначение Гончаренко встряхнёт футболистов, которые более серьёзно будут относиться к играм», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.