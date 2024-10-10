Тетрадзе: наступит время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России

Российский тренер Омари Тетрадзе отреагировал на сложности в поиске соперников для сборной России.

«Был бы абсурд, если сборная России играла бы с «людьми из Пакистана». Несмотря на то что мы находимся под санкциями, это не говорит, что со сборной России так можно обращаться. Это уже какое-то неуважение. Карпин всё правильно сказал, такие матчи лучше не играть.

Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать. Думаю, придёт время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит!» — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.