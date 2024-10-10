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В сборной Испании по футболу отреагировали на решение Надаля завершить карьеру

В сборной Испании по футболу отреагировали на решение Надаля завершить карьеру
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Пресс-служба сборной Испании по футболу в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала обращение к теннисисту Рафаэлю Надалю, который принял решение завершить игровую карьеру.

«Один из наших и один из величайших спортсменов, когда-либо родившихся в нашей стране, завершает карьеру. Спасибо, Рафаэль, за твои титулы, твои ценности и за то, что ты был голосом нашего последнего Евро. Пожалуйста, позволь нам прокричать это ещё раз. VAMOS RAFAAA!» — написано в сообщении.

Сегодня, 10 октября, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира заявил о завершении профессиональной карьеры после финальной части Кубка Дэвиса.

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