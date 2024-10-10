Спортивный директор костромского «Спартака» назвал плюсы и минусы реформы Второй лиги

Спортивный директор костромского «Спартака» Данила Буранов высказался о преимуществах и недостатках реформы Второй лиги.

«Благодаря реформе подобрался пул плюс-минус равных команд. Нет такого разрыва между лидерами и аутсайдерами, какой был раньше, при 15 командах в одной зоне. Сейчас за одну-две игры всё может поменяться, в этом есть плюсы. Но весной много тройников, и нет тренировочного процесса. Раньше сезон начинался в сентябре, а сейчас — в марте. Поэтому у многих команд есть проблемы с полями: снег или лёд.

Длинные поездки — это реалии нашей огромной и необъятной страны. Команды «Золота» и «Серебра» по большей части пользуются самолётами, поездами и автобусами. Для участия в Зоне А все проходят жёсткое лицензирование, чтобы не было форс-мажоров и резких снятий с чемпионата, потому что это подпортит имидж лиги», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.