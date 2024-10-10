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В «Динамо» Мх отреагировали на информацию об интересе к Пальцеву от топ-клубов РПЛ

В «Динамо» Мх отреагировали на информацию об интересе к Пальцеву от топ-клубов РПЛ
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об интересе клубов Российской Премьер-Лиги к защитнику Валентину Пальцеву. Ранее об интересе со стороны ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» сообщал телеграм-канал «Убойная сила».

«Думаю, что сейчас информация про интерес к Пальцеву от ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» — это просто слухи. Может, кто-то манипулирует. Официально на клуб никто не выходил. Но если поступит предложение, мы готовы рассмотреть — в этом плане мы открыты. Если это будет устраивать клуб и игрока, не будем препятствовать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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