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Бышовец: на сегодня лучший тренер в РПЛ — Мусаев

Бышовец: на сегодня лучший тренер в РПЛ — Мусаев
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец назвал лучшего тренера РПЛ по итогам сентября.

«Надо исходить из результатов команды. Справедливо назвать лучшим тренером в этом месяце Мурада Мусаева. Многие не верили, что «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту», а это случилось. Поэтому на сегодня лучший тренер в РПЛ — это Мусаев», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

«Краснодар» в данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Быки» набрали 27 очков по итогам 11 матчей. На втором месте располагается «Локомотив». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит».

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