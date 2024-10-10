Бышовец: на сегодня лучший тренер в РПЛ — Мусаев

Известный российский специалист Анатолий Бышовец назвал лучшего тренера РПЛ по итогам сентября.

«Надо исходить из результатов команды. Справедливо назвать лучшим тренером в этом месяце Мурада Мусаева. Многие не верили, что «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту», а это случилось. Поэтому на сегодня лучший тренер в РПЛ — это Мусаев», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

«Краснодар» в данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Быки» набрали 27 очков по итогам 11 матчей. На втором месте располагается «Локомотив». Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит».