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Зделар ответил, кого из звёзд футбола хотел бы видеть в ЦСКА

Зделар ответил, кого из звёзд футбола хотел бы видеть в ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, кого из именитых футболистов, помимо Миралема Пьянича, он хотел бы видеть в армейском клубе. Зделар выделил сербских нападающих Душана Влаховича и Александра Митровича.

«Кого ещё из мировых звёзд футбола я хотел бы видеть в ЦСКА? Ох, сложно сказать. (Улыбается.) Пусть будут Душан Влахович и Александр Митрович, ха-ха», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

Напомним, Пьянич присоединился к ПФК ЦСКА в сентября 2024 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Ювентус», «Барселону», «Рому», «Лион». Последние несколько сезонов босниец играл в чемпионате ОАЭ.

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