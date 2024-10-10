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Тетрадзе: об отставке Осинькина из «Крыльев Советов» даже разговоров не должно было быть

Тетрадзе: об отставке Осинькина из «Крыльев Советов» даже разговоров не должно было быть
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Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о решении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева оставить Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

«Я считаю, что сохранение Осинькина в «Крыльях Советов» до конца сезона — правильное решение. Я не вижу причину, почему его должны уволить. Даже разговоров не должно было быть об отставке Осинькина! Он хорошо работает с молодёжью и делает хорошую играющую команду. Да, может сейчас идёт не тот результат, который нужен, но ему нужно время», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 11 очков за 11 матчей.

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